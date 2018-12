2018-ban is rengeteg csodás nővel találkozhattunk a tévében, régóta futó sorozatok népszerű színésznői – például Kaley Cuoco vagy Sofía Vergara – mellett pár kevésbé ismert szépségre is bukkanhattunk. A listánk persze tökéletesen, egyértelműen szubjektív. A fotókra kattintva gyönyörködjön galériánkban is!

Kaley Cuoco

Aligha kell bárkinek is bemutatni az Agymenők szépségét, kár, hogy jövőre pont lekerül a képernyőről, hisz a sorozata a tizenkettedik évaddal véget ér. A következő dobása a Harley Quinn című rajzfilmsorozat lesz: ő adja a hangját a hősnőnek, miközben produceri feladatokat is ellát a projektnél; utána pedig a The Flight Attendant című tévéfilmben láthatjuk majd, valószínűleg fogják foglalkoztatni továbbra is. Tíz érdekességet itt talál róla.

Nagy Réka

Műsorvezetőként és színésznőként is láthattuk idén. A Korhatáros szerelem-be egy szexis, vad tánccal robbant be, a következő részekben ügyesen elcsavarta a férfi főszereplő fejét, aki vele csalta meg élete nagy szerelmét, a Kovács Patrícia alakította Esztert. Aki figyelmesen követte a második évadot, még Réka mezítelen melleit is megfigyelhette. Csak remélni tudjuk, hogy jön majd egy 3. évad, és a szőke szélvész is szerepet kap benne.

Sofía Vergara

A Modern család sztárja is az ismertebb versenyzők közé tartozik, 2018-ban ő volt egyébként a legjobban fizetett tévés színésznő. Egy év alatt 42,5 millió dollárt keresett, de ebben persze nemcsak a vígjátéksorozatért kapott gázsija volt benne, különféle vállalkozások is hizlalták a bankszámláját. Hogy ki volt a többi színésznő a listán, az ebből a galériából kiderül.

Szorcsik Viki

A Jóban Rosszban egykori színésznője felbukkant a Hacktion-ben, az Egynyári kaland-ban, majd kissé eltűnt a hazai celebvilágból, de legalábbis a tévéképernyőről biztosan. A Korhatáros szerelem-ben kapott újabb szerepet, de nem csak nyúlfarknyit, elég erősen jelen volt a második évadban, egy tapló, közönséges kocsmárost kellett elcsábítania és kissé megfegyelmeznie, mindezt pénzért. A művelet nem nagyon sikerült, a bártulajdonos maradt egyszerű ösztönlény, de Viktória remek volt a szerepben, és jócskán kapott erotikus jeleneteket is.

Szilágyi Csenge

A Korhatáros szerelem egyik főbb karakterét alakítja, kissé bolondos, szeleburdi, de nyílt, őszinte, abszolút szerethető figura – és persze ragyogóan néz ki. A karakter ebben a második évadban egy házrész eladása körüli bonyodalmakba keveredik, de írtak neki egy szerelmi szálat is, beleszeret egy áruházi eladóba, akivel egy bolti ágyon ismerkedik össze. Micsoda szerencsés flótás!

Rachel Bilson

Annak idején A narancsvidék-ben tűnt fel, és az Így jártam anyátokkal Ted Mosbyjának is ő volt az egyik legjobb csaja – majd 2011-ben végre saját sorozatot kapott, ez volt a Szívek doktora. 2018-ban a Take Two című krimisorozattal tért vissza a képernyőre, ez azonban sajnos nem sikerült a legjobban, a szériát elkaszálták az első évad után. A színésznőről hosszabban írtunk itt.

Lapozzon, mutatunk még csodás nőket tévésorozatokból!