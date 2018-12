Kínos szexjelenetről mesélt a keményfiú

A The Walking Dead színésze, Michael Cudlitz felelevenítette egyik kínosra sikeredett szexjelenetét.

Michael Cudlitz karakterét, Abrahamet már kinyírták a The Walking Dead-ben, a színész azonban így is megjelent egy rajongói találkozón, a San Jose Fan Festen, ahol egy Christian Serratosszal közös szexjelenetéről is sztorizott.

Rosita karakterével ugyanis egymásnak estek, meztelenül feküdtek egymáson, de az intim helyeken takarta őket valami – csakhogy a rendező addig instruálta őket különféle mozgásokra, hogy a lepedő vagy takaró elmozdult, és kivillant a színésznő szemérme.

Serratos szólt, hogy ez így nem oké, mire mindketten elkezdtek nevetni, röhögésbe fulladt az intimre tervezett képsor. "Egyszerűen nevetséges volt. Két ember, akik alig ismerik egymást, meztelenül fekszenek egymáson" – mesélte Cudlitz, az alábbi videón kicsivel a 24. perc előtt kezdődik a sztori:

