Félmeztelenül provokálta kolléganőjét a színésznő

Többen panaszkodtak a SMILF alkotójára és főszereplőjére, Frankie Shaw-ra a helytelen viselkedése miatt, egy megalázott kolléganője távozik is a sorozatból.

A The Hollywood Reporter arról ír, hogy vizsgálat folyik Frankie Shaw ellen, akit sorozata, a SMILF stábjából panaszoltak be többen, a szériában szintén látott Samara Weaving valószínűleg ott is hagyja miatta a produkciót.

Weavingnek a hírek szerint két incidense is volt Shaw-val, az első akkor, amikor nem akart megcsinálni egy szexjelenetet, mivel a szerződésében előre kikötötte, hogy nem szerepel erotikus helyzetben. Shaw állítólag berángatta erre a lakókocsijába, levette a saját felsőjét, és félmeztelenül kérdezgette tőle, hogy mi baja a meztelenséggel.

A második incidens akkor történt, amikor Weaving mégis megcsinálta a szexjelenetet, de zárt forgatást kért, vagyis azt, hogy a két szereplőn és a rendezőn, operatőrön kívül más ne legyen a helyiségben. A rendező bele is egyezett, Shaw azonban a tudtukon kívül bekapcsolta a külső monitorokat, és állítólag végignézte az egészet.

Weaving mellett többek között egy másik ismert szereplő, Rosie O'Donnell is kiállt, bár hozzátette, hogy neki nem volt személyes konfliktusa Shaw-val.

Shaw-t emellett több író is bepanaszolta a szakszervezetnél, szerintük a színésznő rasszista módon bánik velük, különbséget tesz közöttük a szerint, hogy kinek milyen a bőrszíne.