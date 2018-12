Ma már nincsenek magyar „bűnügyi filmvígjáték sorozatok” a tévében, ahogy egykor a Lindát jellemezték, de sokan emlékeznek a harcias rendőrlányra, igen népszerű volt a széria a nyolcvanas években. Legalább hat csatorna ismételgette 1990 óta, egyszer fel is támasztották, többször pedig szóba került, hogy folytatni lehetne. Leporoljuk most egy picit a poros fészerben pihenő, rozsdásodó Babettát!

1. A Magyar Televízió eleinte kételkedett a Linda sikerében, Gát Györgynek emiatt három próbaepizódot is le kellett forgatnia. Ezekhez még főcím sem készült, de végül az MTV áldását adta a műsorra, és megrendelte a teljes szezont, 1984 novemberében be is mutatták.

2. A Linda történetét bevallottan a Bruce Lee-filmek és Jackie Chan korai munkái inspirálták, csak épp Gát a magyar viszonyokban gondolkodott, és sokkal több humorral fűszerezte a sztorikat.

3. A szerep eggyé vált Görbe Nórával, a karakter nem is engedte el máig. „A megkereséseket erősen befolyásolja a Linda. Benyelt, kisajátított ez az egész produkció, pedig előtte vagy ötven tévéjátékban játszottam, és a rokonszakmákban is mozogtam: készült velem nyolc lemez, tizenhat videoklip, ötvenkét mese” – mesélte az Origónak.

4. Akkoriban egy-másfél csatorna volt csak itthon, így nem csoda, hogy óriási hatása volt: sokan emiatt kezdtek el sportolni, jobban fogytak a fapapucsok és a Babetták is. „Kicsit fellendítettük a csehszlovák motoripart is" – tréfálkozott a színésznő.

5. A karakter kifejezetten Görbe Nórára íródott, aki akkor már szerepelt ugyan itt-ott, de verekedni csak a Linda miatt tanult meg.

6. Amikor a sorozat elindult, Magyarországon még csak három keleti küzdősportot oktattak.

7. A kétezres években visszatért Linda, de már a new age bűvöletében élt, vegetariánus lett, élénken érdeklődött az ezotéria iránt, sárga Babettáját pedig egy mikrobuszra cserélte. Finoman szólva, nem lett robbanó siker.

8. A Lindá-nak (amely eredetileg talán a Kata címet viselte volna, hisz alkotói az első körben ezt a nevet szánták a hősnőnek) létezik egy könyvváltozata is, amely ráadásul nem készült el film formájában: ez a Linda - Szafari, Gát György mellett a társ-forgatókönyvírók, Rozgonyi Ádám és Coper András tollából. A rendőrnőt itt Bécsbe küldik továbbképzésre (ami amúgy is sűrűn előfordult, ha az őrsön egy kis nyugalmat akartak maguknak a kollégák), ahol persze egyből belekeveredik egy nemzetközi bűnügybe.

9. A főszereplők (Görbe Nóra, Szerednyey Béla, Bodrogi Gyula, Pécsi Ildikó) mellett kisebb-nagyobb szerepekben megfordult egy sereg hazai színész, vagy ismert ember, például Andorai Péter, Csákányi László, Szacsvay László, Psota Irén, Schubert Éva, Hegyi Barbara, Détár Enikő, Harkányi Endre, Rékasi Károly, Rudolf Péter, Lukács Sándor – és még nagyon sokan.