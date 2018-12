Így hisztériáztak és heccelték egymást idén a magyar celebek

Idén sem rejtette mindenki véka alá véleményét a másikról, több ismert arc is nyíltan vállalta, ami nem tetszik neki. Az év legnagyobb balhéja Curtis és Majka szakítása volt, de Sebestyén Balázs is hosszas üzengetésbe keveredett a vadászokról alkotott véleménye miatt, Tibi atya és Bodrogi Gyula is nekiment többek közt. Laky Zsuzsi férje legyőzte A legbátrabb páros fináléjában Berki Krisztiánt, majd a műsor után őszintén elmondta, mit gondol a műsorvezetőről, de Kovács Patrícia is megosztott egy sztorit Orosz Barbaráról – amit aztán Ábel Anita egy poénnal ütött le. A médián keresztül üzengetett egymásnak Weisz Fanni és édesanyja, akiknek máig nem sikerült békét kötniük.

Majka és Curtis szakítása

Majka egyedül lépett színpadra és adott koncertet augusztusban a Szegedi Ifjúsági Napokon. A fellépésen váratlanul bejelentette, hogy Curtis drogproblémái miatt szétválnak útjaik - a rapper a bejelentésre egy bejegyzésben reagált, majd elkezdtek üzengetni egymásnak közösségi oldalaikon és az újságokon keresztül.

„A hír igaz! Ez egy hosszú út vége, de egy új kezdete! Mostantól külön járunk fellépni, de ne aggódjatok, jönnek az új dalok ugyanúgy. Lehet itt a másikra köpködni, de mindenkinek megvan a keresztje és mindenkinek megvan a maga drogja. De én megmaradok úriember. Szép nyolc év volt! Sok sikert a csapatnak!” - írta oldalán Curtis akkoriban.

A rapper aztán többször kifejtette, hogy nem bocsát meg Majkának, mert árulónak tartja, a csapat pedig a koncerteken is üzent Curtisnek. "Rengeteg minden történt ezen a nyáron, annyi, ami egy életre is elég nekem. Van egy fickó, aki nyolc éven át volt a zenekar tagja, a társam, sőt a barátom. (...) Akármi is történt, mi ugyanúgy szeretjük azt a srácot" - mondta egy őszi fellépésen Majka.

Sebestyén Balázs, Tibi atya, Bodrogi Gyula és a vadászok

Sebestyén Balázs élő adásban fakadt ki, miután arról értesült, hogy egy vadász lőhette ki azt a fokozottan védett európai szürke farkast, amelynek tetemére Nagyvisnyó mellett találtak rá. A műsorvezető fegyverben, erőszakban hívő, kisebbségi komplexusos, péniszhosszabbító embereknek nevezte a vadászokat, akik Istent játszanak, közben alkoholisták.

Több reakció is érkezett, többek közt Tibi atya is hosszasan sorolta a műsorvezető meglátásaival szembeni érveket a közösségi oldalán. Sebestyén Balázs ezt nem hagyta szó nélkül, visszaszólt a fiktív papnak. „Úgy látszik, hogy a gyakori alkoholfogyasztás még az olyan fénylő intellektusú férfiak elméjét is megzavarja, mint amilyen te vagy” - írta neki, a teljes bejegyzést itt találja.

Persze, Sebestyén Balázs így utólag már kissé kozmetikázta saját szavait, mert eredetileg ilyenek hangzottak el: "Csoda, hogy még van vadász Magyarországon. Az összes le kellett volna lője a másikat! Vannak normális vadászok, nem azt mondom, de kevés. Sok a hülye. A nyolcéves gyerek szintjén vannak. Borzasztó! Az megy vadásznak, aki gyáva katonának." Ezt pedig nehéz nem általánosításnak érteni. Sebestyén Balázs meglehetősen leegyszerűsített kirohanására Tibi atyánál ismertebb és elismertebb ember is regált. Bodrogi Gyula is elmondta a véleményét.

„Sebestyén Balázsnak fogalma sincs a vadászatról. Ami elhangzott, az egy dilettáns ember buta véleménye. Lőjék le egymást a vadászok? Miközben a farkast meg a kutyát sajnálja? Talán, ha elolvasná Széchenyi vagy Kittenberger könyveit, megváltozna a véleménye" – mondta a Nemzet Színésze, aki évtizedek óta vadászik.

Az üggyel kapcsolatban hosszú nyílt levelet írt az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára, Bajdik Péter, megvédve kollégáit. Számításai szerint 65 ezer ember vadászik nálunk, és körülbelül ennyit sikerült is megsértenie a műsorvezetőnek.

