Ezeket a könyveket olvassa, ha fel akar készülni 2019 sorozataira

2019-ben több könyvből készül tévés verzió, népszerű és (itthon) kevésbé ismert regényeket is átdolgoznak a képernyőre. Jön A 22-es csapdája és az Elveszett próféciák sorozatváltozata, de például Reese Witherspoont, Chris Pine-t és Zachary Quintót is olyan szériában láthatjuk legközelebb, amely egy könyvön alapul. Ajánlunk nyolc művet, ezeket olvassa az ünnepek alatt, ha egy lépéssel a tévés kínálat előtt akar járni.

Neil Gaiman és Terry Pratchett: Elveszett próféciák

Hatrészes tévésorozat készül a fantasyrajongók által bizonyára jól ismert Good Omens-ből, amely a jó és a gonosz harcáról szól: David Tennant lesz a nagyhatalmú démon, Michael Sheen pedig az angyal. Előbbi – logikus módon – az apokalipszis eljövetelén ügyködik, utóbbi viszont nyilván megakadályozná azt, meggátolná az Antikrisztus felemelkedését.

Az alapanyag mellett a szereplőgárda is izgalmas lesz, a két főhős oldalán többek között Jon Hamm, Miranda Richardson, Frances McDormand és Nick Offerman is feltűnik majd. A rendezést Douglas Mackinnonra (Doctor Who, Templomosok) bízták, a produkciót a BBC és az Amazon fogja adni.

Celeste Ng: Kis tüzek mindenütt

Reese Witherspoon és Kerry Washington közösen dolgozik egy sikerkönyv tévés adaptációján, ráadásul nemcsak producerként vesznek részt a projektben, de mindketten szerepelni is fognak benne. Celeste Ng második regényét, a Little Fires Everywhere-t ültetik át a képernyőre – amely már magyarul is olvasható, akárcsak az írónő első könyve, az Amit sohase mondtam el.

A történet egy jómódú, ám elég unalmas településen, az ohiói Shaker Heightsben játszódik, ahol az állóvizet felkavarja – és a lakosokat jól meg is osztja -– egy Kínából adoptált csecsemő érkezése.

Joseph Heller: A 22-es csapdája

A világhírű háborús regényt talán nem kell bemutatni senkinek, a címe egy olyan szituációt jelöl, amiből nem lehet győztesen kikerülni: az embernek őrültnek kell lennie ahhoz, hogy nap mint nap felszálljon a bombázógépével, de ha az elmeállapotára hivatkozva kéri a leszerelését, az már azt jelenti, hogy egészséges.

Az írásból Mike Nichols már 1970-ben készített egy filmváltozatot, a 2019-ben érkező képernyős verziót pedig George Clooney jegyzi, aki először az egyik főszerepet is magának szánta. Catchcart ezredes figuráját végül átadta Kyle Chandlernek, ő pedig a kevesebbet látható Scheisskopf hadnagyot játssza majd; mellettük Hugh Laurie és Christopher Abbott is beszállt a projektbe.

Joe Hill: NOS4A2

A horror és a dark fantasy új sztárja Hill, aki korábbi könyvei, A szív alakú doboz és a Szarvak után a Nosferatunak olvasandó NOS4A2-val erősített rá a pozíciójára. Főhőse átjár a valóság és egy Karácsonyországnak nevezett hely között, ahová gyerekeket hurcol magával – mígnem akad egy kislány, akiben szintén megvan a világok közötti átjárás képessége, így vissza tud térni a valóságba.

A regényből az AMC készíti a sorozatváltozatot: a gyerekrablót a Star Trek-filmek új Spockja, vagyis Zachary Quinto játssza, az időközben felnőtt lány szerepét pedig Ashleigh Cummingsra bízták, aki például a Miss Fisher rejtélyes esetei-ből és a Westside-ból lehet ismerős.

