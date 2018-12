Különleges dallal rukkolt elő a Sztárban Sztár győztese

Elkészült a Kölcsönlakás című film első slágere, az Every day is a sunday, amit a TV2 Sztárban Sztár show műsor idei évadának nyertese, Freddie énekel.

A varázslatos karácsonyi hangulatot teremtő, derűs, életvidám dal a Los Angelesben élő magyar zeneszerző, Czomba Imre munkája, aki ezt a zeneművet még december elején rögzítette a Hungarian Studio Orchestra zenekar és Freddie közreműködésével Budapesten. A dal szövegét ifj. Malek Miklós írta.

„Nagyon jó légkörben zajlottak a felvételek. Szinte nem is éreztük, hogy milyen keményen dolgozunk. A dallam, a szöveg vitt magával mindannyiunkat, és abban bízom, hogy az optimista, az ünnepekhez passzoló jókedvűséget sugárzó dal utat talál az emberekhez, és ha meghallgatják azt, akkor rájuk is átragad az vidámság, ami minket kísért a készítése közben” – osztotta meg gondolatait az Every day is a Sunday-t előadó Freddie.

A Kölcsönlakás rendezője szerint új sláger született.

Dobó Kata úgy véli, hogy a dallamvilág, Freddie hangja és a lírai, emocionális mondanivaló együtt tökéletes egészet alkot, és a szám egész nap dúdoltatja magát. A szerzemény a Valentin-napkor mozikba kerülő romantikus vígjáték, a Kölcsönlakás filmzenei albumán lesz hallható, illetve mától már a Kölcsönlakás Facebook oldalán, valamint a YouTube-on is.

A Balla Eszter, Martinovics Dorina, Oroszlán Szonja, Kopek Janka, Kiss Ramóna, valamint Haumann Máté, Klem Viktor, Fehér Tibor, illetve Szabó Simon főszereplésével készült Kölcsönlakás hazai mozipremierje 2019. február 14-én, Valentin napon lesz.