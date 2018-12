Feljelentést tesz Kállay-Saunders András

Az énekes mélységesen felháborodott egy felelőtlen ember viselkedésén, akit több száz ezres bírsággal is sújthatnak.

Kállay-Saunders András nemrég talált egy kutyát a Váci utcában, és mivel póráz nélkül kóborolt a hidegben, elhatározta, hogy befogadja. Később szembesült azzal, hogy a kutya nyakában chip van, így vissza tudta adni a gazdájának.

Mint elmondta, a kutya gazdája korántsem nevezhető felelős állattartónak, állítólag bevallotta az énekesnek, hogy Váci utcai lakásában tenyészti a négylábúakat, amik közül több is póráz nélkül, szabadon rohangál a belvárosban. Azt is megtudta, hogy a kisállat már többször megszökött otthonról, több Váci utcai étterembe is bement, feltehetően ételt keresve. Az énekes már akkor úgy érezte, hiba volt visszaadni az állatot, és ha még egyszer meglátja a kocsik között futkosni, biztos, hogy magával viszi – írja a Ripost.

Az ügy azóta tovább bonyolódott: Kállay-Saunders kedden a Facebookon közölte, hogy nincs mese, fel kell jelenteni a felelőtlen gazdát, ugyanis újra kóborló kiskutyákba botlott a városban – akik valószínűleg ugyanabból az alomból származnak, ahonnan a korábban talált Lulu.

Saunders egy videót is közzétett közösségi oldalán a kutyákról, a rajongók pedig egyből melléálltak, és ösztönözték arra, hogy tegyen feljelentést.