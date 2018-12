Gimnazistát játszik a Jóbarátok 55 éves sztárja

Új rajzfilmsorozatban kapott munkát a Jóbarátok Phoebe-je, Lisa Kudrow, 55 éves létére egy gimnazista lány szerepét bízták rá.

Az 55 éves Lisa Kudrow egy középsikolás lány hangját adja, de várhatóan más karaktereket is megszólaltat majd a Lyle & Caroline című, frissen megrendelt rajzfilmsorozatban.

A széria a két címbeli karakter valószínűtlen barátságáról szól, akik afféle nagyszülő-unoka viszonyban állnak egymással, bár nincs közöttük vérrokonság.

A projektet egy testvérpár, Eric és Justin Stangel jegyzi, akik a Late Show with David Letterman íróiként két Emmy-díjat is kaptak, rajzfilmsorozatok közül a The Tick-en dolgoztak korábban.

A Lyle & Caroline-t a Fox rendelte meg: talán már a Simpson család és a Family Guy utódját keresi, hisz Amy Poehlertől is bekért egy rajzfilmsorozatot (a Duncanville-t) egy másik animációs projekt (a Bless This Mess) mellett.