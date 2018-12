Köllő Babett már egy éve nem alszik együtt a férjével

A luxusfeleség elárulta, hogy jó ideje külön töltik az éjszakákat a férjével, ő a kislányával alszik.

Köllő Babett azóta, hogy hazatért a Celeb vagyok, ments ki innen! közel egyhónapos forgatásáról, férjét átküldte a vendégszobába, és az éjszakákat külön töltik. Bár a férfi ezt nehezen viseli, a luxusfeleség örül, hogy így vele alhat kislánya, Milla.

"Együtt alszunk egy éve. Azóta, hogy huszonnégy napig egy tévéműsor miatt távol voltam tőle egy dzsungelben. A férjem nem ért egyet velem, és nemcsak azért, mert így a vendégszobába szorult, de szerinte árt a házaséletünknek is. Szerintem meg nem ezen múlik. Amíg Millának így jó, addig nekünk is. Talán picit az is benne van, hogy a végsőkig akarom élvezni, hogy még kicsi" - mondta a Bestnek.