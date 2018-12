Tíz évvel fiatalabb párjáról mesélt Sári Évi

Bár régóta ismerik egymást, csak két éve alkot egy párt Sári Évi és kedvese, Zoltán.

Nnéhány hónap után már közös görögországi álomutazásra indultak, és gyorsan össze is költöztek.

"Zoli rendezvényszervezéssel is foglalkozik, olyan partikat hozott tető alá, ahol én is gyakran megfordultam, így találkoztunk először. (...) Az akkori formációval, amelyikkel énekeltem, kétszer is elhívott fellépni, de csak munkakapcsolat volt köztünk. Szimpatikusak voltunk egymásnak, feltűnt, milyen helyes fiú, de neki akkor barátnője volt, amit én tiszteletben tartok, így egyikünk sem kezdeményezett. Később persze, jól megbeszéltük, hogy azért mindketten bejöttünk a másiknak!" - mesélte az énekesnő a Blikknek.

Később is találkoztak, amikorra Zoltán szingli lett, így szabad volt az egymáshoz vezető út.

"Hamar egymásra kattantunk, kiderült, jól működünk együtt. Tíz év a korkülönbség közöttünk, de ennek nyomát sem érezzük" - mesélte, és azt is elárulta, hogy párja nagyon gondoskodó, figyelmes. "Húzósabb napokon, mire hazaérek, ő már bevásárolt, a kutyát levitte, illetve összepakolt a lakásban. Nagyon figyelmes, többször bizonyította, hogy minden helyzetben számíthatok rá."

Sári Évi remek képeit itt megnézheti.