Elképesztő, hogy mit művelt David Attenborough-val az időjós

A Nagy-Britanniában eddig inkább a bakijairól ismert tévés meteorológusról, Tomasz Schafernakerről kiderült, hogy zseniális portrékat rajzol, a Celebrity Portait Artist of the Year című műsorban mutatta meg tehetségét. David Attenborough-ról készített, fényképszerű grafikájáról egy videót is megosztott, itt megnézheti, hogyan lehet ilyet rajzolni!