Nem ismerne rá a Reszkessetek betörők!-ben látott anyukára

Catherine O'Hara játszotta a kis Kevin anyját.

A Home Alone, magyar fordításban Reszkessetek betörők! óriási siker volt világszerte – itt írtunk össze 10 érdekességet a filmről. A benne látott Catherine O'Hara játszotta a kis Kevin anyját, pedig a szereppel nála ismertebb sztárokat is megkínáltak. A színésznő amúgy nagy családból származik, heten voltak testvérek (a filmben is van egy sereg gyerkőc a famíliában), de neki már csak két fia lett, 1994-ben és 1997-ben szülte őket. Az első film 1990-es, tehát elröppent azóta 28 év, ez pedig mindenkin meglátszik. Alább egy régi, illetve egy újabb képe.