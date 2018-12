Régi ismerőssel jön az új Star Wars-sorozat

Az egyik élőszereplős Star Wars-sorozat, a The Mandalorian készítője, Jon Favreau kitett egy fotót az Instagramra egy ismert figuráról, aki várhatóan a szériában is fel fog tűnni: a képen IG-88, a bérgyilkos droid látható, akivel először A Birodalom visszavág-ban találkozhattunk. A The Mandalorian Jango és Boba Fett után egy újabb mandalori harcost mutat be, aki magányosan küzd az Új Köztársaság ellen a Birodalom bukása és az Első Rend megjelenése közötti időszakban. Hogy ebből mi sül ki, arra még várnunk kell, a fotót azonban már most megnézheti, mutatjuk is.