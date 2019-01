Nem kell sokat várni izgalmas, új sorozatokra, az Egyesült Államokban már januárban is érkezik legalább tíz, amelybe érdemes lesz belenézni. Megnyílnak az ufóészlelések aktái, egy lány egy földönkívülivel esik szerelembe, de tini bérgyilkosokat is megismerhetünk, a New York-i tőzsde fekete napjába is bepillanthatunk. Visszatér a képernyőre Nina Dobrev és a Trónok harca szereplője, Aidan Gillen, Chris Pine-t pedig élete első tévés főszerepében láthatjuk. Nézzen bele, mire számíthat az új év első hónapjában!

Good Trouble (január 8., Freeform)

A Freeform egyik húzósorozatának, az öt évad után véget ért The Fosters-nek a spin-offja, amely tovább követi az ottani főszereplő, Callie Jacob (Maia Mitchell) sorsát. A lány az eredeti szériában nevelőszülőkhöz, egy leszbikus párhoz került, ahol több örökbefogadott gyerekkel hozta össze a sors – közülük az egyikkel, Marianával (Cierra Ramirez) Los Angelesbe költözött, ottani életüket mutatja be a mostani testvérsorozat.

Project Blue Book (január 8., History)

A sorozat az ötvenes, hatvanas években az Egyesült Államokban valóban létezett katonai programot mutatja be, amelynek a célja az volt, hogy kiderítse, léteznek-e földönkívüliek – innen a cím is, a Project Blue Book ugyanis az ufóészlelések adatbázisát jelöli. A főszerepet a Trónok harcá-ban Kisujjként látott Aidan Gillen játssza, de többek között Neal McDonough és Laura Mennell is benne van.

Schooled (január 9., ABC)

A Goldberg család spin-offja, amelyben AJ Michalka, Bryan Callen és Tim Meadows is megismétli a szerepét, vagyis Lainey Lewis, Mr. Mellor és Mr. Glascott figuráját is viszontláthatjuk. A történet azzal indul, hogy Lainey tanárnak áll, próbálja kitanulni a szakma trükkjeit – közben viszont érdemes lesz egy kollégájára, bizonyos C. B.-re (Brett Dier) is figyelni, akit az alkotó, Adam Goldberg a kedvenc tanáráról mintázott.

Fam (január 10., CBS)

A Vámpírnaplók-ból ismert Nina Dobrev ezzel a projekttel tér vissza a képernyőre, egy olyan csajt alakít, akinek az élete fenekestül felfordul, amikor beköltözik hozzá a húga és a pasija. A párocska ráadásul a lányok elviselhetetlen apja elől menekül, akiről Dobrev karaktere mindenkinek azt hazudta, hogy meghalt. A pilotot Corinne Kingsbury (Híradósok) írta, Scott Ellis (Spangli, Az élet csajos oldala) rendezte, szerepel még benne Tone Bell, Sheryl Lee Ralph, Brian Stokes Mitchell és Odessa Adlon.

The Passage (január 14., Fox)

Justin Cronin azonos című regényéből készült misztikus sorozat, amelyben egy Project Noah nevű titkos tudományos intézetet ismerhetünk meg. A laborban veszélyes vírusokkal kísérleteznek, amik gyógyírt jelenthetnek sok betegségre, de az emberiség vesztét is okozhatják: ide kéne vinnie egy ügynöknek (Mark-Paul Gosselaar) egy új kísérleti alanyt, egy kislányt (Saniyya Sidney), de útközben megkedveli, és próbálja megmenteni.

