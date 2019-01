A New York-i Times Square-en 2018-ban is megtartották a világ egyik legnagyobb szilveszteri buliját, a vendégek között volt az Instagramon közel 22 millió követőt vonzó Chrissy Teigen, illetve a női Szellemirtók-ban látott komika, Leslie Jones is. Előbbi pechjére esős volt az idő, így az utóbbi esernyővel érkezett, amivel az éjféli puszinál kis híján kiszúrta Teigen szemét. Nézze meg videón a különös balesetet!