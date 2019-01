Meglepetéssel, sérüléssel, kórházzal kezdődött a TV2 nagy vetélkedője

Az Exatlon Hungary első versenynapját a Kihívók nyerték a Bajnokok ellenében, ráadásul úgy, hogy 8-0-ra is vezettek egy adott ponton. Vass Dórát kórházba vitték, megröntgenezték, ultrahanggal is vizsgálták.

A Bajnokok sorozatos kudarcaival kezdődött az Exatlon Hungary első adása, 8-0-ra húztak el a Kihívók, akik elméletileg nem hivatásos sportemberek, nem élsportolók. Az egykori bokszbajnok, akivel a női bokszot itthon népszerűsítették, Miló Viki, szegény, olyan megfontolt, már-már lassú tempóban ment végig a pályán, hogy teljesen ismeretlen kihívója vagy száz métert vert rá, akár le is dőlhetett volna szusszanni egyet egy pálmafák közé kifeszített hintaágyban.

A kínos pofonok után Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa-bajnok magyar cselgáncsozó hozta vissza a reményt a híresebb emberekből álló gruppnak, ezzel lett 8-1, innen aztán sikerült feljönniük 8-4-re. 9-4-nél jött a dráma, két női versenyző fej-fej mellett haladt, és a legvégén egy tizedmásodperc döntött: a végig lelkes Palik László sem tudott győztest hirdetni abban a futamban, vissza kellett nézni videón, visszatért a Bajnokok reménye.

Nem sokáig, 10-6 lett a vége, Miló Viki második futamát is elveszítette. Vass Dóra harmincnyolcszoros felnőtt ritmikus gimnasztika magyar bajnok sérülten is igyekezett, de ezen a napon nyertek a Kihívók. Vass Dórát a felvételek után kórházba vitték, mivel erősen fájlalta a lábát: megröntgenezték, ultrahanggal is vizsgálták, valószínűleg nincs izomszakadás, csak erős húzódás. Holnap kiderül, mennyire komoly a baj.

A Bajnokok egy faházat kaptak, szerény felszereltséggel, de vélhetően sok magyar tévéző elfogadta volna a 25-30 fokos időben a karib-tengeri bérleményt, a szélfútta, fagyos hazai háza helyett. A Kihívók, remek teljesítményük jutalmaképp mehettek egy medencés villába, persze volt nagy öröm.