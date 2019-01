Tücsi ősszel jelentette be, hogy válogatott jégkorongozó párjával, Sofron Istvánnal kisbabát várnak. A modell, műsorvezető azóta többször mesélt már terhességéről, és növekvő hasát is előszeretettel fotózza a kíváncsi a követőknek - most egy olyan képpel rukkolt elő, amin semmi nem takarja a hasát. "Hello 7. hónap...Hello 2019!" - írta a képhez.