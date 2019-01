Kijött az előzetes Gillian Anderson új sorozatához, a Sex Education-höz, amelyben az X-akták egykori Scullyja egy szexterapeutát játszik, aki gátlásos kamasz fiával is teljesen nyíltan beszél a szexualitásról. A srác (A leleményes Hugo címszereplője, Asa Batterfield) rájön, hogy a tudását akár kamatoztathatná is a gimiben, megpróbál tehát segíteni a kortársai problémáin – miközben a sajátjaival is szembesül. Nézzen bele, mire számíthat!