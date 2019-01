Meghalt Herb Ellis amerikai színész, akit összesen 85 filmben és sorozatban láthattunk a pályája során.

97 évesen a kaliforniai San Gabrielben halt meg Herb Ellis, aki az ötvenes, hatvanas és hetvenes években rengeteg filmben és sorozatban szerepelt, utána még 2016-ban visszatért egy rövidfilm erejéig.

Az Egyesült Államokban leginkább az 1952-ben indult Dragnet-ből volt ismert, ennek a készítésébe is besegített, majd a folytatásokban is megjelent, a Dragnet 1966 című tévéfilmben és az egy évvel későbbi sorozatban, a Dragnet 1967-ben is benne volt.

Számos, itthon jobbára ismeretlen szériában játszott hosszabban (The D.A.'s Man, Peter Gunn, Peter Loves Mary, Hennesey, The Many Loves of Dobie Gillis), miközben olyan filmekben is megjelent kis szerepekben, mint a Vörös zsaru vagy a Sógorom, a zugügyvéd.