Szexi bikinis fotókkal nyűgözte le követőit Bódi Sylvi

A modell imádja a természetet, legfrissebb posztjában is arról ír, mennyire jól érzi magát, ha erdő, dzsungel veszi körül, és mennyire szereti a hullámokat, az óceánt. "A nevem jelentése is erdő, erdei nő...Vajon azért választotta ezt a nevet az anyukám, amikor világra hozott, mert érezte, hogy ilyen mély kapcsolatom lesz az erdővel és annak élővilágával? Vagy azért alakult ki ez a kötődés, mert a Szilvia nevet kaptam?! Akármi is a válasz, az biztos, hogy ha tehetném, erdőben élnék...Mondjuk egy cuki kis fára épült házban! Milyen csodás lehet így, benne élni a természetben, szinte eggyé válva vele" - zárta hosszú gondolatsorát legújabb bikinis fotói mellett.