Tart a zaklatójától, biztonsági őrt fogadott Peller Károly

Miután Peller Károly kerítésébe részeg fiatalok hajtottak bele szilveszter éjjel - milliós kárt okozva ezzel -, a színész komoly óvintézkedéseket tett biztonságáért.

A kidőlt kerítés miatt jelenleg semmi sem állítja meg a bíróság által első fokon már elmarasztalt – próbára bocsátott – zaklatóját, hogy eljusson a színész lakásáig. Peller Károlyt évek óta üldözi szerelmével egy hölgy, aki korábban a kertjébe is bemászott, illetve többször meg is fenyegette.

"Volt, hogy ez a hölgy korábban bemászott a kerítésen... Szóval egyből eszembe jutott: most, hogy nincs kerítés, vajon mi lesz? Már korábban megállapodtam egy biztonsági céggel, az egész kert és a ház is be van kamerázva, ráadásul bárki belép a kapun, a rendszer máris jelez. Ezenfelül egy biztonsági őrt is küld a cég, aki a nap huszonnégy órájában vigyáz majd rám" - árulta el a Blikknek a színész, aki igyekezett megtenni a lehető legtöbb óvintézkedést.

"Nem volt egyszerű összeszednem rá a pénzt, ráadásul nem spóroltam semmin. Több millió forintos a kár, és bár nyilván fizet a biztosító, de addig nekem kell meghiteleznem a helyreállítás költségeit. Nem számoltam most ezzel a kiadással, arról nem is beszélve, ki tudja, mikor készülhet el, hiszen betonozni is kell, most pedig jönnek a fagyok" - magyarázta.

