Kourtney Kardashian volt párja, Scott Disick megosztott egy fotót, amelyen a kislányuk egy ázsiai étteremben bohóckodik – egyből rasszistának bélyegezték.

Kourtney Kardashian volt barátja, a Keeping Up with the Kardashians-ban is látható Scott Disick egy apa-lánya pillanatot osztott meg az Instagramon, „2019 legjobb első randija”, írta a fotóhoz:

Szerencsétlen módon a kép egy ázsiai étteremben készült – ami világosan látszik az evőpálcikákból –, a hatéves Penelope pedig pont a szemhéjával játszik rajta, így több hozzászóló is rasszistának minősítette a fotót.

Más kérdés, hogy a lány nem szét-, hanem felhúzta a szemét – vagyis nem úgy csinált, mint ha egy ázsiait utánozna –, egyébként pedig melyik hatéves gyerek nem bohóckodik fotózás közben? A kommentelők másik fele ezekhez hasonló érvekkel védte meg Disicket, ő maga azonban még nem válaszolt, sem a hozzászólásokra, sem a People megkeresésére.