Ewan McGregor diktálja a divatot a sztárvilágban

Ewan McGregor lesz a főszereplője a Simply Halston című szériának, amelyet a Legendary Television készít Roy Halston Frowickról, a középső nevén ismertté vált divattervezőről.

Halston először azzal keltett figyelmet, hogy ő tervezte Jaqueline Kennedy kalapját, amelyet a first lady a férje beiktatási ceremóniáján viselt 1961-ben.

A hetvenes, nyolcvanas évekre New Yorkban – és ezzel a nyugati világ nagy részén – már Halston diktálta a divatot, ügyfelei között olyanok voltak, mint Elizabeth Taylor, Liza Minnelli, Lauren Bacall vagy Anjelica Huston, de éppenséggel az amerikai olimpiai csapatnak és a New York-i rendőrségnek is tervezett egyenruhát.

A McGregor-féle szériát A viszony író-producere, Sharr White jegyzi, a rendezést az American Crime Story-ért Emmy-díjjal jutalmazott Dan Minahanre bízták.