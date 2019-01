Zaklatási vádak miatt jegelték a legszexibb asztrofizikus műsorát

A National Geographic úgy döntött, leveszi a képernyőről a szexuális zaklatással vádolt Neil deGrasse Tyson egyik műsorát, a belső vizsgálat lezárulásáig biztosan nem láthatjuk a StarTalk folytatását.

Mint arról mi is beszámoltunk, két nő is szexuális zaklatással vádolta Neil deGrasse Tysont, akit 2000-ben egyébként a világ legszexibb asztrofizikusának választottak: korábbi asszisztense, Ashley Watson mellett a Bucknell Egyetemen tanító dr. Katelyn N. Allers is bepanaszolta a férfit, azt állítva, hogy egy 2009-es rendezvényen kéretlenül fogdosta.

A műsorvezető csatornája, a National Geographic egyből vizsgálatot indított az ügyben, most pedig úgy döntött, hogy annak lezárultáig jegeli Tyson egyik sorozatát, a StarTalk-ot. Ennek az ötödik évadja indult november végén, még csak három epizód ment le – de a maradék tizenhetet egyelőre nem küldik képernyőre.

A pár éve az Origónak is nyilatkozó Tyson másik műsorából, a Kozmosz-ból március elején indulna az újabb etap, ennek a sorsáról egyelőre nincs hír – de természetesen, ha a tévés ártatlannak bizonyul, semmi akadálya nem lesz a folytatásnak.