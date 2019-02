Az internet nem felejt, a krokodilvadászra emlékezett a Google

A neves krokodilvadásszal, Steve Irwinnel találkozhat, aki megnyitja a Google keresőjét.

A Google is megemlékezett Steve Irwin születésének 57. évfordulójáról, február 22-én az őt ábrázoló doodle, ünnepi embléma fogadta a keresőfelületre látogatókat:

Irwin leginkább A krokodilvadász című sorozatáról volt ismert, amely 1997 és 2004 között ment a Discoveryn, öt évad, több mint hetven epizód készült belőle.

A férfi 2006-ban halt meg, egy tüskés rája okozott neki halálos sérülést. Az örökségét felesége és gyerekei gondozzák, állatkertet vezetnek, és ők is meg-megjelennek a tévében, jelenleg a Crikey! It's the Irwins című műsorban láthatók.