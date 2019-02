Kísérteteket lát a kastélyban a tanítónő

A Netflix megrendelte a The Haunting of Hill House második évadját, de teljesen más történetre és új szereplőkre kell számítani.

A tavalyi év legjobb horrorsorozatának kikiáltott The Haunting of Hill House alkotói, Mike Flanagan és Trevor Macy több éves szerződést írtak alá a Netflixszel, ennek keretében pedig nemcsak új produkciókat szállítanak, de ismert szériájukat is folytatják.

A The Haunting of Hill House-ból antologikus sorozat lesz, a következő etapban teljesen új sztorival és szereplőkkel találkozhatunk, sőt új címet is kap: The Haunting of Bly Manor.

Az első évad Shirley Jackson regényéből készült, a másodikhoz pedig Henry James A csavar fordul egyet című írását veszik alapul, egy kastély nevelőnőjét kísértik majd a volt lakók szellemei.