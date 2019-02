Szerencsétlen mondat miatt van botrány az Exatlonban

Előbb a Bajnokok csapatán belüli konfliktus, utána Mischinger fura megjegyzése adott témát a TV2 sportos reality-jének szereplői számára. És persze volt egy nagy meccs is közben.

Újabb Nemzetek viadalára került sor az Exatlonban, miután a magyar csapat már legyőzte a románokat, de kikapott Mexikótól. A megmérettetés előtt még konfliktuskezelés zajlott, mint ismert, Ungvári Miklós egy verseny közben csak a pályára koncentrált, az épp megbeszélés alatt lévő stratégiára nem – szóváltásba is keveredett Dombi Rudolffal. Utóbbi szerint súlyos probléma, ha a legfontosabb pillanatban valaki nem arra koncentrál, amire kell, ingerült dialógus alakult ki kettejük között. Ezt kellett megbeszélni még, de nem jutottak sokra: betonba nem nő virág, vagy valami ilyesmit mondott Dombi, utalva arra, hogy csapattársa gondolkodása beszűkült.

10-6 lett, nem ide

A meccs, ahogy az várható volt, nagy küzdelmet hozott egy darabig, de elúszni látszott a végén. 9-5-re már vezetett Dominika, amikor Salander Dorina sorra került, ő még nem is ment ezen a napon. Háromból hármat dobott be: utólag persze könnyű okoskodni, de ha tudják a társak, hogy ma ilyen remek formában van, akkor nem pihentetik két órán keresztül.

Ezzel együtt is csak 9-6-ra jött fel a magyar csapat, és mivel Esztergályos Patrik nem tudta hozni a futamát, vége is lett a meccsnek, 10-6 lett oda. „A számok itt nem számítanak, a küzdelem, amit láthattunk, mindent megér!" – próbálta nyugtatni őket a szokás szerint energikus és lelkes Palik László, de ezzel együtt is a vacsora a vidám, gyors dominikaiaké lett.

Egy csapat vagy kettő?

Mischinger Péter szerencsétlenül fogalmazott a viadal előtt, tudatta, hogy mindenki nagyon fáradt, de jelezte, hogy azon lesznek, hogy több kék nyerjen, mint piros. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy ő nem a magyar Exatlon-csapat nemzetközi győzelmét akarja, hanem azt, hogy a Kihívók jobbak legyenek a Bajnokoknál, még akkor is, ha egy csapatban vannak, és az ellenfél a Dominikai Köztársaság.

„Nagyon szeret beszélni, de a legritkább esetben hallok tőle tartalmas gondolatokat" – mondta a kamerába Dombi. „Elkeseredett vagyok, ők úgy gondolták, hogy széthúzok, de én nem érzem magam ellenségnek" – magyarázkodott a gladiátor. Mischingert a pirosaknál sokan színésznek tartják, aki csak a kameráknak játszik, miközben görcsösen próbál csapatkapitány lenni.

Lehet, hogy így van, de sportmúlt nélkül is remekül teljesít közben, számos futamon vert már meg bajnokot. Hogy milyen lehet vele együtt lakni két hónapja, és hallgatni a szövegét, az más kérdés – de ezt meg pont a pirosak nem tudhatják.