David Duchovny, Bradley Cooper és még sokan feltűntek a sorozatban.

1998 és 2004 között ment az HBO ismert sorozata, a Sex és New York, amely itthon is igen népszerű volt. Hat évad, 94 epizód, két mozifilm készült, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon voltak a főszereplők, de mellettük olyan arcok is felbukkantak, mint Lucy Liu, David Duchovny, Bradley Cooper, Matthew McConaughey, többek között. Nézze, micsoda világsztárok tűntek fel kisebb szerepekben!