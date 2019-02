Megvan A Dal idei nyertese

Február 23-án dőlt el, hogy ki képviselheti Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon, a Duna TV-n lement A Dal 2019-es döntője. Az utolsó adásra nyolc produkció maradt versenyben, 2017 után pedig ismét Pápai Joci nyert, ő megy májusban Tel-Avivba Az én apám című dallal.

A Dal 2019-es döntőjére az alábbi előadók és produkciók maradtak versenyben, közülük került ki az idei Eurovíziós Dalfesztivál magyar versenyzője:

Acoustic Planet - Nyári zápor

Fatal Error - Kulcs

Nagy Bogi - Holnap

Oláh Gergő - Hozzád bújnék

Pápai Joci - Az én apám

Szekér Gergő - Madár, repülj!

The Middletonz - Roses

Vavra Bence - Szótlanság

Hogy a magyar induló mire megy majd, meddig juthat az Eurovízión, arról itt lamentáltunk, most viszont lássuk a hazai döntőt!

A két házigazda, Dallos Bogi és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie érzelmes duettjével indult a műsor, ők mutatták be aztán a zsűrit is, Vincze Lillát, Nagy Ferót, Mező Misit és Both Miklóst.

Közölték, hogy a dalok értékelésének menete megváltozott, a nézők az elején már nem szavazhattak, a zsűri is csak a végén pontozott, majd az általuk kiválasztott legjobb négyből voksolhatott csak a közönség a kedvencére.

Jöttek a versenyzők, Nagy Feró szerint még soha nem volt ilyen erős a mezőny. Vincze Lilla a magyar dalt, pop- és rockkultúrát kívánta ünnepelni, Mező Misi úgy vélte, hogy aki a legjobb nyolcba bejutott, az már mind nyert, Both Miklós szerint is az ünnepélyesség jegyében kellett telnie az estének.

A döntőt a közönség által továbbjuttatott The Middletonz - Kállay-Saunders András új projektje - kezdte a Roses című dallal. Freddie nemzetközi színvonalú produkciónak tartotta, Nagy Feró sem győzte méltatni, azt kérte, vegyék be a bandába, nem akar ott ücsörögni a "savanyú" Both Miki mellett. Ki a fenét érdekel, mi a műfaja? - kérdezte Feró, majd Ganxsta Zolee-t is ekézte kicsit. Vincze Lilla szerint a srácok a maximumot hozták ki magukból, büszke volt rájuk.

A Petruska kizárása miatt bejutott Oláh Gergő következett, aki szerint nincsenek véletlenek, a Hozzád bújnék című dallal még dolga van a színpadon. A szívből szóló produkció nem is maradt hatás nélkül, Dallos Bogi szerint lenyűgöző volt az előadás, Both Miklós is jó véleménnyel volt, úgy érezte, Gergő végre belevitte magát a dalba. Nagy Feró pofátlannak tartotta, hogy egy hamis hang nem volt az egészben, Mező Misi pedig arról filozofált, hogy milyen lenne olyan társadalomban élni, ahol a tetteik alapján ítélik meg az embereket, mivel Oláh Gergő csak annak adott hangot, amit fontosnak tartott.

Jött Nagy Bogi és a Holnap, Freddie azt tanácsolta neki utána, hogy őrizze meg mindig az érzékenységét. Vincze Lilla igazat adott neki, mindenkinek emlékeznie kell a benne élő gyermekre, Nagy Feró elérzékenyülve nyilatkozott, elvarázsolta a produkció.

Dallos Bogi a páholyból jelentkezett be, a The Middletonz ott izgult az erős mezőny miatt, az egyik tag, Slash meghatódott, hogy az édesanyja is ott volt a közönségben, először látta őt élőben fellépni. Oláh Gergő egy salgótarjáni nevelőotthonban szerzett tapasztalatairól beszélt, Dallos Bogi pedig noszogatta a nézőket, hogy a végén ne felejtsenek el szavazni.

Egy energikus rockprodukció következett, a Fatal Error a Kulcs-csal állt színpadra. Nagy Feró szívét és lelkét elkapták a srácok, Both Miklós egy kárpátaljai gyűjtésről anekdotázott, az énekes "csokinyakija" miatt már egy vendéglátóipari egységben látta a bandát.

A versenyprodukciók fele lement, lapozzon a következő oldalra a folytatásért!