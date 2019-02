Tóth Gabi másnak drukkolt, de azért boldog A Dal eredményével

Oláh Gergő volt a favoritja, de Pápai Jocit is szereti.

Tóth Gabi pár évvel ezelőtt kifejtette, hogy nagy vágya, hogy megnyerje A Dalt, és ő utazhasson az Eurovíziós Dalfesztiválra. Ehhez mondjuk indulni is kéne, talán jövőre meg is teszi. Addig marad a tévé előtti drukkolás: „Nagyon szorítok ma este Oláh Gergőnek, hogy végre egy régi álma valóra váljon és megnyerhesse A Dal című műsor döntőjét! Szorítsunk Gergőnek és szavazzunk rá, hisz ő igazán megérdemelné, hogy képviselje Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Csodás dal, csodás hang, csodás lélek! Hajrá Oláh Geri!" – írta a finálé előtt.

Nem az ő nagy kedvence nyert, de Tóth Gabi utána sem bánkódott. „Nagyon gratulálok Pápai Jocinak ismét! Fantasztikus a dal, és az előadás is! Oláh Gergőnek is és az összes versenyzőnek is hatalmas gratula! Szuper dalokkal ajándékozták meg hazánkat a versenyzők!" – lelkesedett az egykori megasztáros.

