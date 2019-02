David Hasselhoff titokzatos, feltámad a Knight Rider

David Hasselhoff titokzatoskodva beszélt a Knight Rider leporolásáról, de nagyon úgy néz ki, hogy lesz belőle valami.

David Hasselhoff már korábban bejelentette, hogy A galaxis őrzői rendezőjével, James Gunn-nal dolgozik a Knight Rider új verzióján, mostanáig azonban nemigen lehetett újabb infót hallani a projektről.

Hasselhoff egy másik új produkciója, az Up Against the Wall kapcsán nyilatkozott a DigitalSpynak, de természetesen a Knight Rider is szóba került, amiről titokzatoskodva beszélt: „Mit mondhatnék? Azt mondták, ne mondjak semmit. Még. Lesz majd egy hivatalos bejelentés” – terelte a szót.

„A jó hír, hogy lesz a közeljövőben egy bejelentés, de igazából még nem beszélhetek róla. De nagyon izgatott vagyok!” – folytatta, vagyis vélhetően jó hírt kapnak majd a Knight Rider rajongói.