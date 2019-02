Pápai Joci képviseli Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon, az eredményhez barátja, Curtis, is nyilvánosan gratulált neki.

„Drága bátyám! Elsők között hallhattam ezt a dalt is. Pont úgy, mint az Origót anno. Egymásra néztünk, és mind a kettőnk szemében könny csillogott, de mosolyra állt a szánk. Már akkor egy különös eufória keringte át az egész szobát. Isten kísérje utadat továbbra is! Ez nem is lehetett volna máshogy!” – áll a bejegyzésben.