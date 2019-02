Nézzen bele a Trónok harca végébe!

Sűrű éve lesz az HBO-nak, ez derül ki egy hangulatos videóból, amelyben a 2019-ben érkező produkcióit listázta a csatorna. Többek között a Trónok harca utolsó évadjába is bepillanthatunk, de például a Watchmen-sorozatból és a Deadwood-filmből is láthatunk képkockákat. Új szériaként jön még az Euphoria, a Mrs. Fletcher, a Years and Years, miközben folytatódik a Fülledt utcák és a Hatalmas kis hazugságok – ez azonban még korántsem minden, nézze meg a magyar feliratos kisfilmet, hogy teljes képet kapjon az idén várható HBO-produkciókból!