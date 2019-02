Az Alkonyzóna az ötvenes években indult, de később is elővették, vagyis nem ez lesz belőle az első reboot. Antologikus sorozatról van szó, amely a Meghökkentő mesék-hez vagy a Mesék a kriptából című szériához hasonlóan minden részben teljesen más történetet mutat be más szereplőkkel, lavírozva a sci-fi, a fantasy és a horror műfaja között. A sorozrt visszatéréséről már írtunk korábban, de most van mellé egy promóciós poszter is.