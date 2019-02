Állapotáról beszélt a műtét előtt álló Boros Lajos

A rádiósra még egy műtét vár, de mint mondta, sokkal jobban érzi magát tavaly júliusi szívműtétje óta.

Boros Lajos élőben jelentkezett be a Facebook oldalán, a Ripost beszámolója szerint most jól van, próbál minél többet sétálni. "Most már hosszabb sétákra is el merek indulni, hogy terheljem a peacemakerem. Ez orvosi utasítás. Sokkal jobban érzem magam, több az erőm" - mondta a rádiós.

Nemrég derült ki, hogy még egy műtét vár rá: elmondása szerint már régóta problémás a prosztatája, ám a vérhígító miatt, amit a szívére kapott, nem lehetett operálni. "Ez hamarabb előjött, mint a szívzűröm, csak fontossági sorrendet kellett felállítani. Ki kell várni, amíg a szívsebészem engedélyt ad rá, de akkor ezen is túl leszek. Jobban működök majd, mint új koromban" - mesélte.