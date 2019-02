Magánnyomozónak állt az Így jártam anyátokkal szépsége

Az Így jártam anyátokkal Robinja, Cobie Smulders visszatér a képernyőre, megkapta a Stumptown című pilot főszerepét.

Cobie Smulders az ABC-nek dolgozik, egy reménybeli krimisorozat, a Stumptown pilotjában bízták rá a főszerepet.

A Jason Richman (Rossz társaság, Veszélyes Bangkok, Detroit 1-8-7) által jegyzett projekt az Oni Press képregényei alapján készül, Smulders figurája egy volt katona lesz benne, aki magánnyomozóként tér vissza szülővárosába, az oregoni Portlandbe.

A színésznőt az Így jártam anyátokkal vége, vagyis 2014 óta is láthattuk több projektben, sorozatok közül az A Series of Unfortunate Events-ben és a Friends from College-ban szerepelt hosszabban, utóbbi elkaszálása után nézett új munka után.