Megverték, megcsalták, dadogott - úgyhogy világhírű színész lett

Jó pár világhírű színész művészcsaládba született, természetes volt számára, hogy a szülei mesterségét viszi tovább, mások viszont teljesen más, olykor elképesztő, fura vagy bizarr okból próbálták ki magukat a színpadon, vásznon, képernyőn. Volt, aki dadogás, más egy csalfa barátnő miatt fordult a színészet felé, de olyan is akadt, akinél egy viccből indult az egész. Emma Stone, Emily Blunt, Mayim Bialik, Will Smith, Tim Roth és mások meséltek a rendhagyó kezdetekről.

Emily Blunt

Ma már valószínűleg nem mondaná meg senki, de a színésznő erősen dadogott gyerekkorában: főleg a szó eleji magánhangzókkal volt baja, így még bemutatkozni is nehezen tudott. „Okos gyerek voltam, lett volna mit mondanom, de egyszerűen nem tudtam elmondani" – mesélte egyszer a W magazinnak.

Természetesen a társai sokat cikizték is a dadogása miatt, ő pedig terápiaként talált rá a színészetre, miután rájött, hogy ha nem a saját hangján beszél, akkor egyből elmúlik a beszédhibája. Egy tanára látta is őt, amint valaki mást utánoz, így került be egy iskolai darabba – később pedig a dadogás már akkor sem jelentkezett sűrűn, ha a saját hangján szólalt meg.

Michael Shannon

A Family Guy-ban volt egy olyan bejátszás, amikor Peternek az volt a munkája, hogy megnyugtassa Michael Shannont, de egy pillanatra nem figyelt, mire a színész az egész stábot lemészárolta. A valóságban persze nem ilyen súlyos a helyzet, de tény, hogy Shannonnak rengeteg lelki baja volt, ezeket próbálta kikúrálni a színészettel.

„Azért kezdtem el színészkedni, mert nyomorultnak és őrültnek éreztem magam, valaki más akartam lenni: rohangálni és ordibálni emberek előtt, anélkül, hogy bajba kerülnék" – vallotta a New York Timesnak. Máskor az IFC-nek arról beszélt, hogy a színészeten keresztül próbálja megérteni az életet: „Mindig érdekes volt számomra megfigyelni, hogy más – akár igazi, akár kitalált – emberek miként birkóznak meg a problémáikkal, miközben én a sajátjaimat próbálom megoldani" – mondta.

Ted Danson

Eredetileg kosárlabdázni ment az egyetemre, de ahogy meglátta a válogatón a többi játékost, letett róla, hogy valaha is karriert csináljon abból, amiben a gimiben még jónak számított. Úgy egy fél évre teljesen depresszióba zuhant, nem tudta, mihez kezdjen az életével – mígnem találkozott egy Beth nevű pincérnővel.

A későbbi színész hosszasan fűzte a lányt, de amikor az végre belement a randiba, hamar véget is vetett neki, mert közbejött egy casting. Danson végül elkísérte Beth-t, és ha már ott volt, ő is benézett a válogatóra, meg is kapta „a lehető legkisebb szerepet" az ominózus darabban, aztán ott ragadt a színpadon. Minderről Conan O'Brien műsorában mesélt, itt megnézheti a teljes beszélgetést:

Will Smith

Smith is egy lány miatt fordult a színészethez, csak ő épp dühében, hisz megcsalták 15 évesen. „Attól a pillanattól kezdve a világ leghíresebb szórakoztató művésze akartam lenni, úgy gondoltam, őt biztosan nem csalná meg a barátnője" – nyilatkozta pár éve a Varietynek.

A színész azt is elmondta, hogy a karaktereiben is állandóan azt keresi, hogy milyen trauma mozgathatja, mi viszi abba az irányba, amerre tart.

