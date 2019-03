Ismerős csaj került a zombik közé

Új szereplővel folytatódik a Fear the Walking Dead, a több sorozatban látott Karen David is bekerült a csapatba.

Karen David is rendszeres szereplő lesz a Fear the Walking Dead következő, ötödik évadjában, de a karakteréről egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy Grace-nek hívják.

A színésznő többek között a Galavant-ból vagy az Egyszer volt, holt nem volt-ból lehet ismerős – mindkettőben hercegnőt játszott –, tavaly pedig olyan sorozatokban is feltűnt, mint az Időutazók, a Barry, a Gyilkos elmék vagy a Legacies.

Lesz mellette más ismerős is a Fear the Walking Dead folytatásában, hisz az ötödik évadra az anyasorozatból ismert, Dwightot játszó Austin Amelio is átigazolt.