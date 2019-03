Köllő Babett szexi hobbijának nagyon örül a férje

A Csak show és más semmi produkciójában találkozott először a twerkeléssel a luxusfeleség, és annyira megtetszett neki, hogy eldöntötte, a lehető legjobban el akarja sajátítani a mozdulatokat.

"Álmomban nem gondoltam volna, hogy negyven fölött ilyet csinálok, de amikor kipróbáltam, azt éreztem, hogy feltöltődtem. Női szemmel is eszméletlen dögös táncforma, itt aztán igazán nőnek érzi magát az ember" - mesélte Köllő Babett a Borsnak.

A lapnak arról is beszélt, mennyire tetszik a férjének az új hobbija. "A férjemnek is nagyon bejön. Volt rá példa, hogy a tükör előtt gyakoroltam, és azt vettem észre, hogy mögöttem áll, és csak néz. Majd közölte, hogy szeretne egy bemutatót. Csakhogy a tévés szereplés után nem folytattam a tanulást, csupán most szántam rá magam, úgyhogy a bemutató még várat magára. Bár egyszerűnek tűnik, egyáltalán nem az, nehéz beindítani a kis hájacskák rezgését."