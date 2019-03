Folytatás is készülhet a botrányos Michael Jackson-filmhez

A botrányos Michael Jackson-film, a Leaving Neverland alkotója, Dan Reed azt mondta, szívesen készítene interjút két másik férfival is, akikszintén azt állítják, hogy Jackson molesztálta őket gyerekként.

Nagy port kavart a már magyarul is látható dokumentumfilm, a Neverland elhagyása, amelyben két férfi beszél arról, hogy Michael Jackson bántalmazta őket, amikor hét-, illetve tízévesek voltak.

A filmet rendező Dan Reed most a Mirrornak nyilatkozott, azt mondta, készítene egy folytatást is, hisz az énekesnek lehettek más áldozatai is.

A rendező konkrétan June Chandlerre és Gavin Arvizóra gondolt, akik mindketten tanúskodtak Jackson ellen a 2005-ös perben, amikor az énekest pedofíliával vádolták – Reed őket is megszólaltatná a Neverland elhagyásá-ban látott Wade Robson és Jimmy Safechuck után.