Folytatják a Karate kölyök új verzióját, vagyis a Cobra Kai-t, április 24-én jön a második évad is a YouTube Premiumra. Az eredeti színészek, Ralph Macchio és William Zabka most is benne vannak, ráadásként az első filmből szintén ismert Martin Kove is megjelenik, ő játssza John Kreese-t. Nézzen bele, hogy mire számíthat!