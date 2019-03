Újra kórházba került a Doktor House színésznője

A Doktor House és az Egyszer volt, hol nem volt színésznője, Jennifer Morrison egy új pilotban kapott szerepet.

A Doktor House-ban Allisonként látott Jennifer Morrison tavaly otthagyta az Egyszer volt, hol nem volt-ot, most a CBS-en térhet vissza az Under the Bridge-ben.

A pilot egy házaspárról szól, akik a barátaikkal egy saját gyógyintézetet vezetnek, egy botrány után azonban az asszony (Morrison) arra kényszerül, hogy egy rendes kórházban kezdjen el dolgozni.

Az egyik executive producer Jerry Bruckheimer lesz, akinek – rengeteg más sorozat mellett – a Helyszínelők-franchise-t is köszönhetjük.