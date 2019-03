A második gyereket tervezi Caramel és felesége

Caramel és felesége mögött nehéz hónapok vannak kislányuk betegsége miatt, de elárulták, végre fellélegezhetnek, ősszel pedig a családbővítésbe is belekezdenek.

Caramel és Szilvi közel egy éve számoltak be arról, hogy kislányuk, Szofi leukémiás. A házaspár ezután teljesen elzárkózott a nyilvánosságtól, és csak gyermekük gyógyulására koncentrált. A nehéz hónapok után most úgy tűnik, a kis Szofi a gyógyulás útjára lépett. Szilvi erről és terveiről is mesélt a Lokálnak.

„Szeretném ezt a nyarat a családdal tölteni, nagyot utazni. Ezt eddig nem tehettük meg a betegség miatt. Ősszel pedig, ha minden jól megy, szeretnénk a kistesóprojektbe is belevágni. Szofi minden egyes nap már szinte követeli a testvért, és mi is nagyon várjuk már. Úgy érzem, maximálisan készen állunk, és régebben is készen álltunk rá, csak máshogy alakult az elmúlt év. Az én álmom pedig egy vietnámi bisztró vagy étterem megnyitása, úgyhogy most ezen dolgozom. Etetni szeretném az embereket finom ételekkel. Most nagyon sok pozitív dolog történik körülöttünk, és nagyon hálás vagyok ezért az időszakért. Végre kicsit fellélegezhetünk” – mondta.