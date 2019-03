Szinetár Dóra kitiltja oldaláról a rosszindulatú, negatív kommentelőket

Szinetár Dóra nem először fakad ki a kommentelők miatt, most sokakat eltávolított az oldaláról.

A színésznő feltett egy képet a napokban, amin az ebédje látható, és az alatta levő kommentek akasztották ki annyira, hogy nagy tisztogatásba kezdett, sokakat eltávolított az oldaláról.

„Ennyi kritikán aluli, ostoba, roszindulatú hozzászólást talàn még nem is olvastam egyszerre. Csak gondoltam, szólok azoknak, akiket érdekel, hogy minden vállalhatatlan kommentet töröltem, és mindegyik íróját letiltottam. Igen, a pozitív hozzászólásokat megtartottam. Szívem joga. Ez a jövőben is így lesz. Aki ezen az oldalon akarja kiélni a világgal, és annak lakóival szembeni frusztrációit, azt a jövőben az első rosz mondata után eltávolítom az oldalról, és a megjegyzéseit törlöm. Nem az építő jellegű kritikákról, és a kulturáltan megfogalmazott ellenvéleményről beszélek! Hanem az undorító stílusban megfogalmazott sötét, ostoba fröcsögésről. És hogy a mostantól érkező trollok is értsék:

Aki ezen az oldalon paraszt módon beszól, az törölve és tiltva lesz a ... ba azonnal! Bocsánat mindenkitől, akit ez a stílus sért, de a FB látogató közönségének komoly százaléka csak ezt érti. Illetve valószínűleg ezt sem” – kezdte a bejegyzést.

„Tudom, hogy az én FB oldalam látogatói nem jelentenek az ország lakosságára nézve referencia csoportot, de itt is azt látom, amit sokszor az utcán. Rémisztő mentális, és idegi állapotú, elkeseredett, irigy, és mindettől végtelenül rosszindulatú embereket, akik minden lehetőséget megragadnak, ahol valódi felelősség és következmény nélkül bosszút állhatnak a saját nyomorúságos élet-érzésükért. Nagyon sokan vannak. És nem látom, mitől lesznek majd kevesebben... igazán sajnálom őket, de nagyon rosz velük egy levegőt szívni...” – írta.

„Végül egy kérés. Mindenki legyen szíves kímélni a "ne foglalkozz velük" jellegű hozzászólásoktól. De. Foglalkozom. Engem bántanak. Nekem szólnak be. Az én szeretteimet szidják. Ezt nem lehet "megérteni", "átérezni", "elképzelni". És az ilyen jellegű nyugtatgatás amúgy sem segít, csak még idegesebbé teszi az embert” – zárta a sorokat.