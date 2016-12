Most tesztelheti, mennyire ismeri a karácsonyt

A karácsonyt nem kell bemutatni senkinek, a legtöbben bizonyára tudják, mit is jelent ez az időszak a keresztények számára. De vajon az apró részletekkel is tisztában vannak? Mit jelent a karácsony szó, és honnan ered a fenyőfaállítás hagyománya? Melyik pápa nyilvánította december 25-ét Jézus születésének napjává? Mit volt tilos szenteste csinálni? Kvízsorozatunk ötödik részében többek között ezekről is kérdezzük az olvasókat.