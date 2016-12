Sebesen halad a kihalás felé a leggyorsabb nagymacska

Egy új tanulmány szerint a vadon élő gepárdok száma 7100 egyedre csökkent, ami felveti annak szükségességét, hogy a fajt veszélyeztetetté nyilvánítsák.

A világ leggyorsabb állata azért került ekkora bajba, mert a védett területeken kívülre merészkedik, emiatt pedig komoly konfliktusba kerül az emberekkel – közli a kutatás eredményeit a BBC weboldala. A ragadozó természetvédelmi státusza jelenleg sebezhető, a friss kutatás szerzői ezt szeretnék most veszélyeztetettre módosítani.

A még életben lévő gepárdok felét egyetlen populáció teszi ki, amely Afrika déli részén él. Élőhelyük hat országban terül el.

Az ázsiai gepárdokon úgy tűnik, már nem lehet segíteni, lényegében kihaltnak tekinthetők, becslések szerint kevesebb mint 50 példány élhet már csak szabadon Iránban.

A gepárdok élőhelye rendkívül nagy kiterjedésű területeket ölel fel, emiatt pedig gyakorta elhagyják a védelem alatt álló régiókat. Az adatok alapján a ragadozófaj élőhelyének 77 százaléka a nemzeti parkokon és vadrezervátumokon kívülre esik.

Ezeken a területeken azonban farmerek tevékenykednek, akik a földművelés mellett elejtik a gepárdok zsákmányát, így az állatok élelem nélkül maradnak. Zimbabwe területén a helyzet különösen drámai, 16 év leforgása alatt a gepárdok egyedszáma 1200-ról 170-re csökkent.

A Proceedings of the National Academy of Sciences című szaklapban megjelent publikáció egyik szerzője, dr. Sarah Durant elmondta, hogy a villámgyors ragadozóra leselkedő veszély sokáig azért maradt észrevétlen, mert az állat rejtőzködő életmódot folytat, nehéz információkat gyűjteni róla.

Forrás: Structure & Motion Lab, RVC

A feketekereskedelem is veszélyezteti a gepárdokat

A másik legnagyobb probléma az illegális állatkereskedelem, az elfogott gepárdkölyköket elsősorban az Öböl-menti államok vásárolják fel. Egyetlen fiatal példányért akár 10 ezer dollárnak megfelelő összeget is hajlandóak kifizetni a feketepiacon. A gepárdok védelméért dolgozó természetvédelmi alapítvány szerint az elmúlt 10 évben több mint 1200 kölyköt csempészhettek ki Afrikából. A mostoha körülmények miatt az állatok 85 százaléka nem élte túl az utazást.

Az eredmények ismeretében a kutatók kihangsúlyozták, szemléletváltásra van szükség a gepárdok védelme terén. Szerintük a helyi gazdálkodókat anyagilag is érdekeltté kell tenni abban, hogy a gepárdokat védjék, sokan ugyanis a mai napig veszélyes és kártékony fenevadakként tekintenek e nagymacskára.