Repedések jelentek meg a pokol kapuján

A vulkáni tevékenységet a Landsat 8 földfigyelő műhold kapta lencsevégre még január 26-án. A felvételt két képből állították össze, az egyik természetes színben, a másik infravörösben ábrázolja a tűzhányót és környékét. A műholdképen látható vörös foltok valójában forrópontok, amik két különálló lávafolyást ábrázolnak. Az is jól látható, hogy a lávatavakból vulkáni gőzök és gázok távoznak – olvasható a Live Science tudományos portálon.

Forrás: Joshua Stevens, using Landsat data from the US Geological Survey