Elhíznak a halak, ha megritkulnak a cápák

A korallszirti halak másként táplálkoznak, amikor cápák ólálkodnak a közelben, állítja a Nyugat-Ausztráliai Egyetem és az Ausztrál Tengertudományi Intézet új kutatása. Azért, hogy elkerüljék a nagy ragadozók nem kívánt figyelmét, ezek a halak kevesebb energiadús táplálékot vesznek magukhoz, és ennek következtében soványabbak lesznek, ami jelentős dominóhatást gyakorol a korallszirti környezetre.

A cápák a korallszirtek legnagyobb ragadozói és számuk gyorsan csökken, de ennek a prédára gyakorolt hatását még kevéssé ismerjük. Ezért is fontos a Plos ONE folyóiratban most megjelent tanulmány.

Kimerészkednek a nyíltabb vizekre

Shanta Barley egy ausztrál tengeri rezervátumban (Rowley Shoals) és a közeli Scott-korallzátonyon élő halakat hasonlította össze. Ez utóbbinál az indonéz halászok jelentősen megritkították a cápaállományt.

A kutató azt tapasztalta, hogy ahol ritka volt a cápa, ott a korallszirti halak több zsákmányt ejtettek a vízoszlopban, mint a zátony környékén, holott az előbbi esetben nagyobb volt a támadás veszélye, mint az utóbbinál, mert a korallszirt némi menedéket nyújt.

Kalóriadúsabb táplálkozás

Azokon a zátonyokon, ahol kevés volt a cápa, a csattogóhalak (Lutjanus) a béltartalom vizsgálata alapján például 60 százalékkal több zsákmányt ejtettek a vízoszlopban, mint ott, ahol hemzsegtek a cápák.

Ezek a halak 8-28 százalékkal nehezebbek voltak, mint a cápákban gazdag zátonyokon élő fajtársaik.