Több ezermilliárd dollár kárt okozhat az Arktisz felgyorsult olvadása

Az Északi-sarkvidék jegének felgyorsult olvadása akár 90 ezer milliárd dollár gazdasági kárt is okozhat az évszázad végéig klímaszakértők becslései szerint.

A felmelegedés olyan előnyei, mint az új hajóútvonalak létrejötte és az olaj- és gázkészletekhez való könnyebb hozzáférés, nem egyenlítik ki ezeket a károkat - derült ki egy friss tanulmányból.

Kilencven szakértő közös munkája a kedden bemutatott kutatás, amelynek eredményei szerint Szibériától Alaszkáig az épületek és utcák alatt már most olvad a permafroszt, az állandóan fagyott talaj. A már most jelentkező következményekhez tartoznak a bovanenkovói orosz földgázmező földcsuszamlásai és az Alaszka északi részén lévő olajmezőkhöz vezető utcákon tapasztalható áradások is.

Az Északi-sarkvidék gyorsabban melegszik, mint a Föld bármely más régiója" - figyelmeztettek a veszélyre a kutatók. A hó és a jég eddig a napfény nagy részét visszaverte, elolvadásával viszont jóval nagyobb sötét föld- és vízfelület kerül felszínre. Ezek a területek még jobban elnyelik a napsugárzás melegét.

A folyamat gyorsabban megy végbe, mint ahogyan azt a legutóbbi, 2011-es kutatás során becsülték - mondta Lars-Otto Reiersen, a kutatócsoport vezetője. Elsősorban az ember felelős az üvegházhatású gázok mértékének növekedéséért, ezért feltétlenül ellenintézkedéseket kell tenni, ahogyan arról a párizsi klímakonferencián is egyezség született. A tanulmány az Északi-sarkvidéki Tanács megbízásából készült. A nyolc tagállam - az Egyesült Államok, Oroszország, Kanada, Svédország, Dánia, Norvégia, Finnország és Izland - külügyminisztere május 11-én az alaszkai Fairbanksben tanácskozik a kérdésről.